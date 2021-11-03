Jay-Z зарегистрировался в Instagram

Селебрити наконец-то официально появился в соцсети

Американский рэпер Jay-Z недавно создал свой профиль в Instagram. О том, что профиль знаменитости официальный, можно понять из синей галочки, традиционно подтверждающей оригинальность страницы в Instagram. За несколько часов на профиль подписалось 1,7 миллиона пользователей.

Сейчас рэпер Jay-Z подписной только на одного человека. Нетрудно догадаться, что это его супруга певица Бейонсе. Артистка зарегистрировалась в Instagram еще в 2012 году, но не была ни на кого подписана. А теперь в ее подписках появился любимый мужчина.

51-летний мужчина создал профиль в популярной соцсети. В его подписках только одна учетная запись, и, конечно же, это его жена Бейонсе.

Рэппер уже успел сделать свою первую публикацию в Instagram. Он запостил постер вестерна «Тем болезненнее падать», продюсером которого он стал. Премьера фильма пройдет на Netflix 3 ноября 2021 года.

Фото: Getty Images

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