«Дюну» Дэнни Вильнева выдвинули на «Оскар» в более чем 10 номинациях

В сентябре Дюна Дени Вильнева стала абсолютным лидером украинского кинопроката

Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дэнни Вильнева «Дюна» на кинопремию «Оскар» в 14 категориях из 24 имеющихся. Кажется, это заявка на настоящий успех. Церемония объявления победителей «Оскар» состоится 27 марта 2022 года.

Создатели «Дюна» претендуют на следующие номинации:

Самый лучший фильм Лучший режиссер Лучший адаптированный сценарий Лучшая мужская роль Лучшая женская роль второго плана Лучшая мужская роль на втором плане Лучшая работа оператора Лучший монтаж Лучший художник-постановщик Лучшие костюмы Лучший грим и прически Лучший звук Лучшие визуальные эффекты Лучший саундтрек

В частности, в список кандидатов на «Лучшую мужскую роль» может попасть Тимоти Шаламе, а Дени Вильнев будет номинироваться на «Лучшего режиссера», что в принципе не удивительно.

Не можем не вспомнить, что «Дюна» Дени Вильнева стала самым кассовым релизом времен «коронавирусной эпохи». Второй уикенд проката принес 22,45 млн гривен, а 11 дней показов в кинотеатрах – 67,48 млн гривен.

Фото — кадры из фильма

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