«Дюну» Дэнни Вильнева выдвинули на «Оскар» в более чем 10 номинациях
В сентябре Дюна Дени Вильнева стала абсолютным лидером украинского кинопроката
Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дэнни Вильнева «Дюна» на кинопремию «Оскар» в 14 категориях из 24 имеющихся. Кажется, это заявка на настоящий успех. Церемония объявления победителей «Оскар» состоится 27 марта 2022 года.
Создатели «Дюна» претендуют на следующие номинации:
- Самый лучший фильм
- Лучший режиссер
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучшая мужская роль
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучшая мужская роль на втором плане
- Лучшая работа оператора
- Лучший монтаж
- Лучший художник-постановщик
- Лучшие костюмы
- Лучший грим и прически
- Лучший звук
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучший саундтрек
В частности, в список кандидатов на «Лучшую мужскую роль» может попасть Тимоти Шаламе, а Дени Вильнев будет номинироваться на «Лучшего режиссера», что в принципе не удивительно.
Не можем не вспомнить, что «Дюна» Дени Вильнева стала самым кассовым релизом времен «коронавирусной эпохи». Второй уикенд проката принес 22,45 млн гривен, а 11 дней показов в кинотеатрах – 67,48 млн гривен.
Фото — кадры из фильма
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