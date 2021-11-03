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«Дюну» Дэнни Вильнева выдвинули на «Оскар» в более чем 10 номинациях

Дюну Дэнни Вильнева выдвинули на Оскар в более чем 10 номинациях

В сентябре Дюна Дени Вильнева стала абсолютным лидером украинского кинопроката

Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дэнни Вильнева «Дюна» на кинопремию «Оскар» в 14 категориях из 24 имеющихся. Кажется, это заявка на настоящий успех. Церемония объявления победителей «Оскар» состоится 27 марта 2022 года.

Дюну Дэнни Вильнева выдвинули на Оскар в более чем 10 номинациях

Создатели «Дюна» претендуют на следующие номинации:

  1. Самый лучший фильм
  2. Лучший режиссер
  3. Лучший адаптированный сценарий
  4. Лучшая мужская роль
  5. Лучшая женская роль второго плана
  6. Лучшая мужская роль на втором плане
  7. Лучшая работа оператора
  8. Лучший монтаж
  9. Лучший художник-постановщик
  10. Лучшие костюмы
  11. Лучший грим и прически
  12. Лучший звук
  13. Лучшие визуальные эффекты
  14. Лучший саундтрек

Дюну Дэнни Вильнева выдвинули на Оскар в более чем 10 номинациях

В частности, в список кандидатов на «Лучшую мужскую роль» может попасть Тимоти Шаламе, а Дени Вильнев будет номинироваться на «Лучшего режиссера», что в принципе не удивительно.

Дюну Дэнни Вильнева выдвинули на Оскар в более чем 10 номинациях

Не можем не вспомнить, что «Дюна» Дени Вильнева стала самым кассовым релизом времен «коронавирусной эпохи». Второй уикенд проката принес 22,45 млн гривен, а 11 дней показов в кинотеатрах – 67,48 млн гривен.

Фото — кадры из фильма

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