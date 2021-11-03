Черный телефон: смотреть официальный трейлер

Признанные мастера ужаса Blumhouse, создатели фильмов «Астрал», «Синистер» и «Сплит», представили трейлер нового зловещего триллера «Черный телефон».

«Черный телефон»: смотреть трейлер фильма

После жуткого угона 13-летний подросток оказывается замкнутым в звуконепроницаемом подвале со сломанным черным телефоном. Неожиданно парень получает звонок от предыдущих жертв убийцы, которые во что бы то ни стало стремятся его спасти…

В фильме сыграли Итан Гоук, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон, Мадлен МакГроу. Режиссером выступил Скотт Дерриксон.

Премьера фильма «Черный телефон» запланирована на 27 января 2022 года.

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