ЮЮ (Юлія Юріна) — Подпольный: смотреть онлайн премьеру клипа

2 ноября на Youtube-канале ЮЮ состоялась премьера клипа на песню «Подпольный»

В клипе ЮЮ провоцирует дерзким образом, сексуальностью и метафорами о свободной любви. Над клипом работали Руслан Махов и Кирилл Буняк известные по работам с Максом Барских, ALEKSEEV, группой «Время и Стекло» и многими другими.

— Любовь побеждает любую борьбу и любые соревнования. Чтобы понять нашу задумку, этот клип нужно обязательно досмотреть до конца! — рассказывает Юля о клипе.

Также певица поделилась, что на съемку клипа «Подпольный» очень быстро собралась команда людей, которые с горящими глазами летали по площадке. Интересно, что сам клип снимали на ринге, на котором тренируется Усик. А два спортсмена из клипа были настоящими боксерами.

— Мы с режиссёром попросили их обозначать бой и слегка касаться друг друга в кадре, но ребята настолько увлеклись, когда начался мотор, и устраивали настоящий спаринг. Они бились по фану, и по фану у одного из боксеров аж раскрошился зуб. Это был настоящий бойцовский клуб, где не было победителей. Все просто кайфовали в моменте, — рассказала Юля.

— В этом видео много метафор и много отсылок, в которых конечно не идёт речи о жесткости, больше мы рассказываем языком тела, определенную эмоцию двух людей, которые соприкасаются в едином интересе. В данном случае метафорой служит бокс как связь двух парней, через тренировку они выражают эмоции и чувства, — так прокомментировала клип съемочная группа.

Фото — @eliz_samsa

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