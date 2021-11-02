В Америке запускают шоу по мотивам фильмов о Гарри Поттере (ВИДЕО)

Участники будут соревноваться за кубок в настоящем Хогвартсе

Американская кинокомпания TBS совместно с Cartoon Network запускает шоу-викторину под названием «Гарри Поттер. Турнир факультетов Хогвартса» (Harry Potter. Hogwarts Tournament of Houses). Об этом сообщается на сайте Wizarding World.

В шоу будут участвовать поклонники киновселенной Гарри Поттера, соревнуясь за разные факультеты Хогвартса и отвечая на вопросы о франшизе. В проекте примут участие также и приглашенные звезды: Том Фелтон, Ширли Хендерсон (призрак Плаксы Миртл из женского туалета), Люк Янгблад и другие. Ведущей станет известная британская актриса Хелен Миррен.

«Я знала, что когда-нибудь получу роль в «Гарри Поттере», и я очень рада принять участие в праздновании 20-летия фильма. Эти фильмы очаровали и удивили многих из нас, и для бесчисленных фанатов, продолжающих наслаждаться этим волшебным миром, будет таким удовольствием возродить эту магию», – поделилась ведущая.

В шоу за каждый факультет будет играть по три участника — Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. В первом эпизоде ​​шоу сразятся Грифииндор и Пуффендуй, а в конце команда-победитель будет играть в финале. Факультет-победитель получит заветный кубок, 1 000 долларов на покупки в специализированном магазине Harry Potter в Нью-Йорке, билеты на постановку «Проклятого ребенка», билеты на фильм «Фантастические звери: Тайны Дамблдора» и т.д.

Премьера шоу Гарри Поттер. Турнир факультетов Хогвартса» запланирована на 28 ноября 2021 года к 20-летию момента выхода первого фильма Гарри Поттер и философский камень, который впервые был показан 10 ноября 2001 года.

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