Джастин и Хейли Бибер заговорили о проблемах в браке

Селебриты столкнулись с трудностями во время первых лет вместе

Известный певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер снова заговорили о проблемах в семье. Оказалось, что в браке молодых супругов хватает нюансов, но они пытаются с ними справиться. Об этом звезды рассказали в предстоящем выпуске подкаста In Good Faith, пишет People.

Как признался артист, когда они с Хейли поженились, он переживал непростой период в жизни, в частности, преодолевал психологические проблемы.

«К счастью, Хейли приняла меня таким, каким я был. Даже когда мы поженились, у меня все еще было много травм и боли, которые нужно было пережить Хейли, в свою очередь, никогда не сомневалась – она говорит, что всегда «будет в игре», какие бы повороты не происходили», — рассказал певец .

Хейли Бибер подтвердила, что хотя ей пришлось непросто, но расставание она даже не рассматривала.

«Я приняла решение. Я точно знаю, что люблю этого человека в течение длительного времени, и сейчас не пора от него отказываться. Я просто не сделала бы этого с ним. Представьте, что вы бросите кого-нибудь в худший период его жизни, потенциально. Я не такой человек. Поэтому я собиралась выдержать это независимо от того, каким будет результат», — поделилась модель.

Напомним, что Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году. В своем документальном фильме певец рассказывал, что в конце 2021 они хотели начать подготовку к отцовству.

Фото: Getty Images

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