Даша Квиткова показала, что стало с ее волосами (фото)

Блогерша Даша Квиткова, рассказала о проблеме с волосами, с которой столкнулась после того, как помыла голову

Жена телеведущего Никиты Добрынина в своем аккаунте в Instagram всегда делится разными секретами о себе. В том числе на тему красоты и здоровья.

На этот раз жена «холостяка» в сторис рассказала о проблеме, с которой столкнулась после мытья головы. Она решила помыть голову шампунем для блондинок, чтобы нейтрализовать желтизну, но в итоге эксперимент с внешностью обернулся неудачей и травмированными волосами – они окрасились пятнами зелено-голубого цвета.

– Нейтрализовала, блин, – написала Квиткова.

Позже Даша рассказала, что помыла голову три раза.

— Я знаю, что оно смоется через несколько недель где-то, но у меня нет столько времени, потому что завтра интервью, а послезавтра очень важна съемка, — поделилась блогерша, сообщив, что собирается в салон.

Однако позже Квиткова рассказала – решила сделать пучок из волос, спрятав неудачную окраску.

Фото — @kvittkova

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