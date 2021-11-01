Звезда сериала «Друзья» выпустит мемуары. О чем они будут?

Актер расскажет о самых интересных и трудных моментах своей жизни

Исполнитель роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» актер Мэттью Перри собирается выпустить мемуары. Об этом пишет издание Today.

В своей книге 52-летний актер расскажет о съемках в легендарном сериале «Друзья» и своей борьбе с алкогольной зависимостью. За время съемок ситкома Мэттью Перри дважды проходил реабилитацию и признавался, что несколько съемочных лет просто выпали из его памяти.

Мемуары звезды обещают быть честными и откровенными, с фирменным юмором селебрити. Известно, что мемуары Мэттью Перри выпустит издательство Flatiron Books. Точное название книги пока не сообщают. Но релиз мемуаров Мэттью Перри планируют на осень 2022 года.

Фото: Getty Images

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