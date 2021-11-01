Певица AIDA презентовала новую видеоработу с фрагментами фотосессии с Соней Плакидюк

В свет вышел новый сингл украинской поп-исполнительницы AIDA с романтичным названием Je T’aime J’adore

Композиция Je T’aime J’adore, это новое начало, переход от привычной всем девушки из Х-Фактора Аиды Николайчук к яркой и стильной AIDA. Песня записана в двух версиях: украино-французской и англо-французской, и сопровождается стильным mood video в котором певица засветила фрагменты своей новой фотосессии с известным фотографом Соней Плакидюк. Мы поговорили с певицей о сотрудничестве с Соней, новом релизе и планах на будущее.

— AIDA, в видеоработе на песню Je T’aime J’adore вы показали бекстейдж фотосессии с Соней Плакидюк, как вам сотрудничество с ней?

— Мне очень понравилось работать с Соней и ее командой. Это профессионалы с большой буквы! Фото получились классные, я очень довольна результатом. Таких фотосессий у меня еще не было. Надеюсь, в дальнейшем мы поработаем еще не раз!

— Мы не могли не заметить ваш новый образ…

— Над моим новым стилем и образами работали команда Сони. Мне очень понравился результат. Я меняю не только визуальный образ, но и мою музыку ждут большие изменения.

Смотреть англоязычную версию Je T’aime J’adore:

— Почему решили так кардинально изменить ваш стиль?

— Я много лет работала в одном и том же музыкальном стиле, в котором вы привыкли меня слышать. В одном и том же определенном образе поющей девушки в платье. Не могу сказать, что я довольна тем, что это мне принесло. И я решила, что нужно что-то менять. Для артиста меняться и экспериментировать в принципе полезно, это не дает ему закаменеть, а слушателю заскучать. Могу сказать, что новый материал, его музыкальная и вокальная подача будут совершенно неожиданными, такой меня, возможно, даже и не ожидали услышать. Но время идет, значит мне нужно идти вместе с ним и делать что-то новое, неожиданное и интересное.

— Расскажите подробнее, чего ждать вашим поклонникам?

— Я сейчас активно записываю новый материал. Будет альбом трилогия – он выйдет в трех EP в следующем году. А первый сингл из него можно будет услышать уже в конце этого года. Не буду раскрывать всех секретов, но это будет что-то совершенно новое и точно неожиданное.

— Можно смело заявить, что Je T’aime J’adore, это плавный переход от старой Аиды к новой. Расскажите об этой работе подробнее?

— Когда я услышала песню Je T’aime J’adore в первый раз, то была уверена, что запишу вокал и мы выпустим ее очень быстро… Как же я ошибалась… В итоге над песней мы работали почти два месяца. Je T’aime J’adore для меня это одновременно и новый старт после долгого молчания, и последняя песня, где люди услышат привычную Аиду. Это некий отголосок той девушки, что когда-то пришла на Х-Фактор. Несмотря на то, что песня грустная, я, когда её пою, всегда улыбаюсь, будто рада тому, что произошло в этой истории. Видимо, на подсознании знаю, что дальше меня ждёт что-то намного лучшее! Такая себе, светлая грусть от которой хочется танцевать.

Я работаю на украинском рынке и важно, чтобы украинский слушатель смог легко понять, о чем песня и проникнуться ею, поэтому мы с командой приняли решение сделать и украинский перевод Je T’aime J’adore. Признаюсь честно, я сначала скептически отнеслась к идеи украинской версии, но, когда услышала текст, как классно он лёг по мелодии и как он круто сочетается с французским, сомнения отпали. Я очень довольна тем, какой она получилась и в английской, и в украинской версиях, надеюсь слушатели тоже ее оценят.

Смотреть украиноязычную версию Je T’aime J’adore:

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