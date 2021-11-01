Ким Кардашьян отпраздновала Хэллоуин с новым бойфрендом (ФОТО)

Селебрити точно не проводит праздники наедине

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян обзавелась новым бойрендом. Об этом пишет People.

По крайней мере, выводы о том, что после развода с Канье Вестом девушка уже нырнула в новые отношения, можно сделать из фотографий, снятых папарацци издания People. В вечер Хэллоуину 41-летнюю Ким Кардашьян была замечена в компании 27-летнего комика Пита Дэвидсона. Они решили провести самый мистический вечер в парке развлечений Knott’s Berry Farm. Компании парочке составили Кортни Кардашьян и ее жених Тревис Баркер.

Во время свидания Ким и Пит хорошо проводили время, они все время улыбались и держались за руки на аттракционах.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встретились во время дебюта девушки в роли ведущей на шоу SNL, где Дэвидсон является одним из главных актеров. Там они разыграли пародию на мультфильм «Аладдин» и поцеловались. Неужели сказочные страсти переросли в роман в реальной жизни?

Фото: Getty Images

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