«Уже все решил»: Александр Усик заговорил о завершении боксерской карьеры
Спортсмен задумывается уйти с ринга
Украинский боксер Александр Усик намерен завершить свою боксерскую карьеру. Об этом пишет издание Daily Mail.
После победы в бою с британским боксером Энтони Джошуа 34-летний украинец получил все пояса. Теперь Александр Усик является действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Но, несмотря на такой успех, боксер задумывается о том, что уйти с ринга.
«Я постоянно благодарю Бога за все, что у меня есть. Не хочу говорить о завершении карьеры, но в голове я уже решил. Еще не окончательно, но план завершения уже есть», – рассказал Усик.
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