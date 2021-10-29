Тина Кароль — Двойной рай: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица Тина Кароль представила новый клип на свой трек «Двойной рай».

Смотреть премьеру клипа Тина Кароль — «Двойной рай» онлайн:

Клип «Двойной рай» снят в стиле «нулевых». Он пропитан эстетикой начала XXI века. В видео певица примеряла на себя новый образ блондинки с челкой с пистолетом в руках. Девушка переполнена ревностью и готова на все ради любви. В видео звезда предстала в образах total black – короткое черное платье от David Koma, роскошное платье до пола SAINT LAURENT, и главный образ клипа – винтажный черный наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого бренда 1998 года.

Продюсером клипа выступила сама Тина Кароль. А режиссером видео стала Алина Симоненко.

«Двойной рай» – это аллюзия к кинохиту двухтысячных «Ее звали Никита». Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз», – рассказала режиссер.

Напомним, что песня «Двойной рай» войдет в будущий одноименный альбом тени Кароль, который выйдет уже 20 октября.

Читай также:

Корейский стильок в новом клипе Dantes на трек «Грустные танцы»

Jerry Heil сняла ироничный клип о «старинння» под названием #ЗДН