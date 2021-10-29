Скорая: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal представила трейлер экшна «Скорая» от Майкла Бэя.

«Скорая»: смотреть трейлер фильма

Чтобы спасти жену от болезни, заслуженный ветеран обращается за помощью к приемному брату преступника. Ограбить банк и сорвать многомиллионный куш кажется удачной идеей… Но когда все пойдет не по плану, героям не останется ничего другого, кроме как угнать скорую с двумя заложниками внутри.

Главные роли в фильме сыграли Джейк Джилленгол, Эйса Гонсалес, Ягья Абдул-Матин II. Режиссером выступил Майкл Бэй.

Премьера фильма «Скорая» запланирована на 17 февраля 2022 года.

Читай также:

Парочки в поисках страсти в трейлере фильма «Фантазии для взрослых»

Роберт Паттинсон перевоплотился в супергероя в трейлере фильма «Бэтмен»