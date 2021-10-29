Оля Полякова готовит новое масштабное шоу

26 октября певица завершила эпоху «Королевы Ночи» грандиозным концертом во Дворце Спорта и заявила о подготовке нового шоу!

«Королева ночи» — один из наиболее громких проектов украинского шоу-бизнеса, который принес Оле Поляковой статус «самой гастролирующей певицы» в стране. В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело порядка 10 миллионов человек, включая стадионное выступление во Львове (35 тысяч человек), десятки трансляций на телевидении и два всеукраинских тура.

На брифинге певица призналась, что уже работает с командой над концептуально новым шоу «Взрослая Девочка», которое по прогнозам украинский зритель увидит уже весной 2022 года.

Финальный концерт во Дворце Спорта не обошелся без целого ряда спецсюрпризов. Оля Полякова представила публике новую, еще не вышедшую песню: украиноязычный дуэт с DZIDZIO «Щасливі люди». Этот трек станет саундтреком к рождественской комедии «Зірки за обміном», спродюсированной певицей, которая выйдет в прокат 1 января 2022 года. Впервые на сцене Дворца Спорта прозвучали хиты из репертуара Поляковой, ранее не входившие в оригинальную программу «Королева Ночи»: «Белый танец», «Ночная жрица», «Эй, секундочку», «Взрослая Девочка».

Уже традиционно «Королева Ночи» поражала зрителей своими сценическими масштабами. Напомним, что всего для участников шоу было пошито 183 костюма, из них более десятка костюмов и образов за вечер меняет сама певица. Всего для реализации шоу-программы понадобилось 650 световых приборов, а общий вес света, декораций, оборудования, реквизита, всей необходимой техники составил 245 тонн. Сама сцена-трансформер была разработана по спецзаказу и включала в себя девять сценических площадок.

Читай также:

Снова в инста-эфире: Оля Полякова возвращает «Полявидение»

«Раньше меня раздирали комплексы, нерешительность, противоречия»: Оля Полякова рассказала, как ее изменил муж