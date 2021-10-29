Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут двойню

Селебриты снова станут родителями

Известный футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ждут пополнения. Скоро в семье знаменитости станет больше на двух малышей. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Криштиану Роналду опубликовал фото, на котором позирует вместе со своей возлюбленная Джорджиной Родригес, в руках пара держит сонограмму, на которой видно два бейбика.

«Ради сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами», – подписал фото многодетный папа.

Издание Hola сообщает, что Джорджина Родригес находится на 12-й неделе беременности. Если сосчитать, то можно понять, что малышей стоит ждать весной следующего года.

Напомним, что Криштиану Роналду воспитывает четверых детей. Первенец футболиста Криштиану-младший родился в 2010 году, но его маму звезда не называет. В 2017 году у пары Джорджины и Криштиана родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, а уже в 2017 году избранница футболиста родила дочь Алану Мартину.

Фото: Getty Images

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