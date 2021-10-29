Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись

Общий ребенок не смог объединить пару

Американская модель Джиджи Хадид и британский певец Зейн Малик развелись. Пара распалась всего-навсего через год после рождения общей дочери. Об этом пишет издание E!

Говорят, что причиной разрыва звездной пары стал конфликт 28-летнего музыканта с мамой Джиджи, хотя певец это отрицает.

Сами Джиджи Хадид и Зейн Малик свое расставание не комментируют. Но близкий к паре источник подтвердил, что селебрите больше не вместе. Однако это никак не мешает звездам быть хорошими родителями для своей дочери. Представители супермодели просят журналистов не беспокоить ее и дать возможность сосредоточиться на воспитании дочери.

Фото: Getty Images

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