Не продержались: Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись
Общий ребенок не смог объединить пару
Американская модель Джиджи Хадид и британский певец Зейн Малик развелись. Пара распалась всего-навсего через год после рождения общей дочери. Об этом пишет издание E!
Говорят, что причиной разрыва звездной пары стал конфликт 28-летнего музыканта с мамой Джиджи, хотя певец это отрицает.
Сами Джиджи Хадид и Зейн Малик свое расставание не комментируют. Но близкий к паре источник подтвердил, что селебрите больше не вместе. Однако это никак не мешает звездам быть хорошими родителями для своей дочери. Представители супермодели просят журналистов не беспокоить ее и дать возможность сосредоточиться на воспитании дочери.
Фото: Getty Images
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