«Сплин» и «Мумий Тролль» в Киеве. Совместный концерт на Олимпийском

Впервые в музыкальной истории, эксклюзивная рок-коллаборация!

Две легенды выступят на одной сцене: «Сплин» и «Мумий Тролль» — признанные рок-герои. Именно их песни стали саундтреком нового времени и остаются с нами до сих пор. Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это увидеть и услышать!

Лирика группы «Сплин» и незабываемые тексты Александра Васильева, энергия и драйв «Мумий Тролля», волшебный солист Илья Лагутенко и его песни, наполненные «инопланетными» образами — все это любимые несколькими поколениями хиты: «Выхода нет», «Мое сердце» , «Танцуй!», «Владивосток 2000», «Невеста», «Фантастика» и многие другие.

Организаторы готовят масштабное шоу, атмосфера которого будет по-настоящему рок-н-ролльной – не упустите совместный концерт двух рок-легенд!

11 июня 2022 года – вечер с любимыми «Сплином» и «Мумий Тролль».

Спеши приобрести билеты Еarly birds до 8 ноября, их количество лимитировано.

Увидимся на Олимпийском!

ЧТО: «Сплин» и «Мумий Тролль»

ГДЕ: Киев, НСК «Олимпийский»

КОГДА: 11 июня 2022 года, 18:00

Концерт состоится с соблюдением карантинных норм, действующих на момент его проведения.