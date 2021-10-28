Вечные: премьера фильма и эксклюзивное интервью с актером Ричардом Мэдденом

Не можешь дождаться нового шедевра от Marvel? Тогда радуйся, потому что уже 4 ноября киновселенная презентует свой новый супергеройский фильм под названием «Вечные».

Очередной киношедевр «Вечные» по одноименному комиксу расскажет о событиях после неожиданной трагедии в фильме «Мстители: Завершение». Бессмертная инопланетная раса Вечные, созданная Небожителями, тайно существовала на Земле более семи тысяч лет. Их покой нарушило вторжение других инопланетных существ, Девиантов. Теперь 10 супергероев должны объединиться, чтобы спасти человечество. В фильме сыграли Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумейл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри, Сальма Хайек, Лия МакХью, Дон Ли, Барри Киоган, Джемма Чан и Кит Херингтон.

Какими будут Вечные? На что они способны? Как и где проходили съемки? Об этом Новый канал совместно с дистрибьютором Kinomania узнал в эксклюзивном интервью с исполнителем одной из главных ролей актером Ричардом Мэдденом, полюбившимся зрителям за роль Робба Старка в сериале «Игра престолов».

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем персонаже.

– Я играю Икариса, одного из десяти Вечных. Он умеет стрелять лазерами из глаз, летать и обладает суперсилой. Думаю, что в начале фильма для моего героя важнее то же, что и для всех Вечных, которые пытаются защитить разумную жизнь на Земле. Но потом у него возникают чувства к Серси, еще одной из Вечных, и для него это становится главным. Икарис – правая рука персонажа Аджак, которую играет Сальма Хайек. Он верный солдат. Но постоянно колеблется между тем, что лучше для него как для живого существа и тем, что правильно для всеобщего блага. Пытается справиться с чувством вины, которое возникает, если сделать выбор в пользу только чего-нибудь одного.

Интересный факт. Дизайнер-постановщик фильма Ева Сюарт провела часы в Музее науки в Лондоне, внимательно рассматривая метеоры, исследуя текстуры и цвета, чтобы затем вместе с командой воспроизвести внутреннюю часть метеора в космическом корабле Вечных.

– Что общего между вами и вашим персонажем Икарисом?

– Честно говоря, мы очень разные. Я не умею летать, стрелять лазерами из глаз и не имею суперсилы – а это одна из тех вещей, которой я бы действительно хотел обладать (смеется). Если говорить об общем, то мы оба остаемся верны своим принципам и испытываем чувство долга и преданности. Приблизительно такие параллели можно провести между нами, но довольно трудно искать общее с тем, кто живет тысячи лет.

– Как выглядит Икарис в обычной жизни и в своих доспехах супергероя?

– Икарис-супергерой носит великолепный голубой наряд, эдакий бронированный костюм, прекрасно подходящий для полетов и боя. А в реальной жизни Вечные приспосабливаются к тому времени, в котором живут. С течением веков они меняют свою одежду в соответствии с современностью, чтобы не выделяться среди людей.

Интересный факт. Для актеров, играющих Вечных, были сделаны слепки их тел, чтобы костюмы супергероев, ткань для которых создавалась с помощью особых технологий, сидели на них идеально. Для каждого персонажа было изготовлено около шести костюмов супергероев. Разработка и изготовление первых костюмов длилась около пяти месяцев. На последующие понадобилось две-три недели.

– Вспомните тот момент, когда вы впервые примеряли костюм Икариса. Что вы ощущали?

– Примерить костюм впервые было довольно интересно. Над ним работали несколько месяцев, пытаясь вывести правильный оттенок голубого и сделать точный дизайн элементов. Костюмеры хотели понять, в чем удобно двигаться и воспроизводить все сцены драк, а также что будет выглядеть уместно для героев в будущем. Всегда интересно наблюдать, как чьи-то задумки становятся реальностью.

– Как вам удалось сработаться с коллегами по фильму?

– Мне очень повезло, что я достаточно близок с Джеммой Чан, с которой дружим уже более десяти лет. Это, конечно, не тысячи лет, как у наших героев, но мы знали друг друга задолго до начала съемок, что помогло выстроить определенное доверие и наладить отношения с командой актеров.

Интересный факт. В оригинальной озвучке кроме английского, в фильме разговаривают и пишут также на шумерском, вавилонском, арабском, испанском языках, санскрите, хинди. Актерам пришлось работать с профессионалами, чтобы правильно произносить реплики на иностранных языках.

– Съемки проходили в разных локациях – Лондон, Мумбаи, Южная Дакота, Чикаго, Аляска, Австралия и леса Амазонки. Создатели пытались минимизировать работу в студии. Как тебе съемки в реальных локациях?

– Классно, что у нас была возможность сниматься на настоящих локациях, а не на фоне зеленого или голубого экранов. Мы сняли красивые сцены на этих черных песчаных пляжах и вулканических островах. Также снимались на улицах Лондона и в лесах. И все это, на мой взгляд, действительно помогло сделать этот фильм более вписанным в реальность, чем если бы мы снимали все в студии.

– Какая ваша любимая сцена или момент в фильме?

– Мой любимый момент – это съемки в Камдене в Лондоне, где меня подвесили на проводах к специальному крану. Там я летал и приземлялся на улицах. Это было действительно весело, потому что мне удалось полетать над мостом в Камдене и увидеть улицы, по которым я ходил годами, с высоты птичьего полета.

Интересный факт. Глухая актриса Лорен Ридлофф, играющая Маккари, провела исследование мифологии с американским консультантом по языку жестов, чтобы разработать именные знаки для каждого персонажа. Другие актеры смогли научиться определенным жестам, чтобы общаться со своей коллегой на съемочной площадке.

– Почему зрителям стоит ждать фильма «Вечные»?

– Я очень рад, что люди смогут познакомиться со всеми персонажами. Ведь мы пытались создать этот огромный мир, где вы также сможете побыть наедине с героями в минуты тишины и размышлений. Надеюсь, мы сможем проникнуть в сознание некоторых из этих Вечных и увидеть, как они спасают мир.

Автор: Тори Торн