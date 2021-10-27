Украинская актриса сыграла в фильме оператора Тарантино

Известная актриса Даша Трегубова снялась в одной из главных ролей в фильме Анджея Секулы – оператора, снявшего такие культовые ленты, как «Уголовное чтиво», «Четыре комнаты», «Американский психопат» и «Бешеные псы».

Этот классический фильм ужасов выйдет на экраны 28 октября, накануне Хэллоуина. Другие роли первого плана исполнили американские актеры Оливер Тревен («Остров Гранд-Айл»), Лайра Гросс, Джейси Кинг («Белые цыпочки») и Брайан Гросс. По сюжету украинский врач (Даша Трегубова), которая занимается изучением сна у пациентов, после ряда жутких событий и знаков, замечает странное поведение девочки из американской семьи. И для всех эти ночи превращаются в настоящий кошмар…

Ждем премьеру с нетерпением!

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