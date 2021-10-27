Украинец завоевал бронзу на чемпионате мира по гимнастике в Японии

Украинец дебютировал и взял бронзу на чемпионате мира в Японии

Илья Ковтун занял третье место на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом рассказала президент федерации гимнастики Украины – Стела Захарова. Соревнования проходили в Японском городе Китакюшю. Это было первое выступление 18-летнего парня в финале чемпионата мира, в его карьере. Он был единственным среди украинцев, выступавших в мужском многоборье.

Всего в программе было шесть упражнений: гимнастическая диагональ, кон, кольца, прыжок, брусья и перекладина. Наибольшее количество баллов Илья получил за последнюю дисциплину – перекладина – 14,5. Наименьшее на кольцах 12,933. По балам Илья уступил японскому и китайскому спортсменам. Абсолютным чемпионом мира стал гимнаст из китая Чжан Бохэн.

В истории Украины это вторая «бронза» в этой квалификации. Первую, в 2019 году, завоевал спортсмен Олег Верняев. По информации, которую мы получили от президента федерации, Илья Ковтун вернулся на родину 25 октября. Стела Захарова прокомментировала это событие как одно из самых значимых для украинской гимнастики.

Фото — Gimnastična zveza Slovenije, НОК України та олімпійська команда

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