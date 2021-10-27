Группа Би-2 едет в Киев! Когда концерт и стоимость билетов

Шоу NewBest пройдет 21 мая 2022 года на крупнейшей открытой площадке столицы Украины

Группа Би-2 возвращается в Киев спустя долгих 9 лет! Музыканты наконец-то соберут своих украинских поклонников на концерте, который состоится на территории Киевского ВДНГ.

Соскучившимся по Украине Би-2 есть чем порадовать поклонников: они привезут своё новое шоу NewBest , самое масштабное и зрелищное в истории группы. Гостей концерта ждут захватывающая дух сценография и световое шоу, а отдельное внимание группа традиционно уделит топовому, мощному звуку.

21 мая музыканты отыграют свои самые убойные хиты, в том числе группа исполнит чарт-топеры 2020 и 2021 годов: синглы «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых» и «Нам не нужен герой». Впрочем, поклонники из всех уголков Украины впервые услышат в лайве многие песни из сета: последний концерт Би-2 в Киеве состоялся в далёком 2013 году! За это время группа успела выпустить два новых альбома, признанных поклонниками лучшими в истории группы, — и сейчас музыканты вовсю готовятся к выходу новой пластинки.

В главном шоу 2022 года примет участие специальный гость – украинская певица и пианистка Мария Чайковская. Став известной в музыкальном мире как лауреат международных классических и джазовых фортепианных конкурсов и фестивалей, в 2011 году она стала настоящей интернет-сенсацией после того, как выложила в сеть несколько своих авторских песен. Слушатели знают песни Чайковской по множеству ТВ-проектов, сериалов и полнометражных кинофильмов.

Итак, место действия – Киев, ВДНГ, 21 мая 2022 года, 19:00. Музыки будет много!

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