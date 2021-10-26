Миша Романова презентовала трек «Бармен»: Слушаем!

Певица Миша Романова собрала друзей, коллег, поклонников в резиденции отдыха Osocor Residence, чтобы в атмосфере загородной непринужденности представить свой новый сингл «Бармен».

«Возможно, самый автобиографичный трек в моей жизни» — так лаконично певица описывает свою новую работу «Бармен».

— Все мои отношения с парнями заканчивались крахом. Я открывала им свою душу, а им нужно было лишь мое тело, — говорит Миша. — Ничего нового, тема, хорошо знакомая огромному числу девушек в нашей стране.

Певицу поздравили в социальных сетях десятки знаменитостей: Макс Барских, Снежана Онопко, Алан Бадоев, Екатерина Варнава и другие. Барских, музыкальный продюсер певицы, не смог лично присутствовать на презентации, поэтому следил за ней онлайн.

Поздравить лично пришли певица Jerry Heil, бывшая коллега по группе ВИА Гра Анастасия Кожевникова, артисты Ivan NAVI, Виталий Козловский, генеральный продюсер Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский, DJ NANA, блогер Олег Машуковский, радиоведущие Люкс ФМ Слава Демин и Василиса. Вела вечер Маша Виноградова. Гости вечера так активно поздравляли артистку с премьерой, что все подаренные Мише цветы помощники певицы увозили целых два дня.

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