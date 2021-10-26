Фантазии для взрослых: смотреть официальный трейлер

Kinomania Film Distribution представили украинский трейлер фильма «Фантазии для взрослых».

«Фантазии для взрослых»: смотреть трейлер фильма

За закрытыми дверями всегда найдется место для смешных, неловких и просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

В фильме снялись Моника Беллуччи, Николя Бедос, Карин Виар, Кароль Буке и другие. Режиссерами выступили Давид Фонкинос и Стефан Фонкинос.

Премьера фильма «Фантазии для взрослых» запланирована на 2 декабря 2021 года.

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