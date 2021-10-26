Дженнифер Лопес предстала в роскошном свадебном платье (ФОТО)

Неужели селебрити начала подготовку к свадьбе с Беном Аффлеком?

Недавно американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена в роскошном свадебном платье. Фанаты сразу выдвинули предположение, что звезда уже начала выбирать платье для того же дня со своим бойфрендом Бенном Аффлеком. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

На самом деле Дженнифер Лопес надела роскошное свадебное платье для съемок фильма «Первый встречный». В этой кинокартине звезда сыграет вместе с певцом Малумом. По сюжету латинская поп-звезда, узнав, что ее любимый изменил ей, она решает выйти замуж за первого, кого встретит. И во время концерта она выбирает незнакомца, поднявшего табличку «Выходи за меня».

На фото, попавших в сеть Дженнифер Лопес, предстала в роскошном свадебном платье, напоминающем платье принцессы из диснеевского мультфильма. Невероятное платье со сложной вышивкой для фильма специально изготовил Zuhair Murad.

Только посмотрите – какая красота! В таком платье мечтала выйти замуж не одна девушка!

Фото: Getty Images

Читай также:

Названа причина разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17 лет назад

Присматривается кольцо: Бен Аффлек собирается сделать Дженнифер Лопес