Селебрити получил престижную должность в сфере спорта

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм нашел новую работу, на которой получит огромную прибыль. Об этом пишет The Sun.

Как оказалось, недавно звезда стал посол Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, а также глобальный посол культуры и туризма этой страны. Дэвид Бекхэм подписал контракт сроком на 10 лет, по условиям которого он получит 270 миллионов долларов.

Однако порадовались за футболиста далеко не все. Так, например, некоторые поклонники и правозащитные организации, в частности Amnesty International, не в восторге от сотрудничества Дэвид Бекхэма с Катаром. А все из-за нарушений прав человека, в частности, прав женщин и представителей ЛГБТ, в стране. А некоторые фанаты считают, что селебрити, наоборот, положительно повлияет на этот вопрос.

Фото: Getty Images

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