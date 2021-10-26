Бритни Спирс разорвала отношения с семьей

Селебрити устала от плохого отношения близких

Американская певица Бритни Спирс, недавно освободившаяся от попечительства своего отца Джейми, продолжает выяснять отношения со своей семьей. Она обижена, что семья никак не реагировала, когда девушке требовалась помощь. Звезда решила разорвать отношения с родственниками. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Не кажется ли вам странным, когда вы прыгаете через обручи, чтобы организовать поездки или назначить дать на обед с людьми, которых вы любите, только чтобы знать, что они убьют тебя или просто пойдут через 10 минут ???? ??? Хорошо, я поняла… они доступны мне только тогда, когда это удобно. .. ну я больше не доступна для них ????????‍♀️ !!! Я не прочь побыть в одиночестве… и на самом деле мне надоело быть этой понимающей матерью Терезой… если ты груб со мной, то с меня достаточно… мир ✌????!!! Это сообщение для моей семьи… за то, что причинили мне боль глубже, чем вы могли вообразить!!! Я знаю, что охрана вот-вот кончится, но я все еще хочу справедливости !!! Я всего 5 футов 4 дюйма, и всю свою жизнь я играла большего человека… вы знаете, как это тяжело???» – излила весь гнев певица.

Похоже, что кроме отца Джейми, Бритни Спирс больше не хочет пускать в свою жизнь маму Линн, сестру Джейми Линн и брата Брайана.

Фото: Getty Images

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