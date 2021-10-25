SOLD OUT, тайный поклонник и дополненная 3D-реальность: как прошел первый концерт ULIANA ROYCE в Киеве

22 октября состоялся первый концерт певицы ULIANA ROYCE в клубе Atlas. Это первое большое сольное шоу певицы, к которому она и ее команда готовились более 3 месяцев.

Режиссером шоу стал Алексей Боднарь, с которым певица сотрудничает не впервые. Именно Алексей вместе со своей командой нашли визуальный стиль артистки в серии live и dance-performance и воплотили его на большой сцене.

В основе шоу – дополненная 3D-реальность, которая транслировалась на огромных экранах как отдельный видеоряд. К каждому треку был создан отдельный видеоклип, в основе которого лежали самые последние приемы 3D-моделирования, графики и виджеинга. Космическую реальность дополнили лазерные и световые эффекты, а также неоновая иллюминация.

Весь перформанс с музыкальной точки зрения можно было поделить на 2 части. Первая часть – любимые и знакомые всем треки из ЕР «То така любов» и «Мои правила». А в основу второй части концерта лег предстоящий альбом ULIANA ROYCE, который услышит свет только в 2022 году. Но зрители концерта смогли первыми услышать неизданные треки певицы, а также насладиться премьерой песни Drama Queen, вышедшей накануне концерта. Именно этот трек ознаменовал новый виток в творчестве Ульяны – смену звучания в сторону синт поп (synth pop), а также перемены в образах – они стали более чувственные, раскрепощенные и сексуальные.

Над сценическими образами ULIANA ROYCE работала стилист Марго Шекель, разработав для певицы несколько образов – элегантный черный костюм и провокационный кристалл бра, инкрустированным кристаллами и камнями.

На сцене певица удивляла не только музыкой, но и хореографией. Современные танцевальные постановки и выступление с балетом – одна из ключевых особенностей шоу Ульяны, которая еще раз подчеркивает универсальность артиста, его пластичность, работоспособность и желание удивлять публику. Над хореографией для Uliana Royce и её балета работали сразу три танцора – Анастасия Полякова, Дмитрий Присташ и Тимур Москальчук.

Изюминкой перформанса стал эксклюзивный дуэт певицы и саунд-продюсера Kirill Levy. Вместе они исполнили трек «Карусели», который войдет в будущий альбом, над которым они работают.

Не обошелся вечер без сюрпризов и загадок. Тайный поклонник вручил Ульяне букет, но решил придерживаться статуса инкогнито, скрыв лицо за шлемом. Кто же скрывает свою личность, ярый фанат певицы или звездный гость, остается интригой для всех – включая саму Ульяну.

Поддержать Ульяну пришли коллеги по цеху и представители шоу-бизнеса. Среди гостей концерта были замечены продюсер Юрий Никитин, Слава Каминская, Виталий Козловский, Монро, Jerry Heil, DJ Nana, Constantine, RUMBEROS, Юлия Юрина (ЮЮ), Ingret, Жан Грицфельдт, KHAYAT, Gorim!, IVAN NAVI, Никита Ломакин.