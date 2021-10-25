Что произошло с актером, который сыграл Гантера в популярном сериале «Друзья»?
Все мы помним немного чудаковатого, но милого, застенчивого и смешного Гантера из ситкома «Друзья»
К сожалению, американский актер, который его сыграл, Джеймс Майкл Тайлер, умер 24 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет.
Причина смерти Тайлера в таком молодом возрасте — рак простаты четвертой стадии, с которым актер боролся с 2018 года. Однако публично о своей болезни он рассказал после выхода спецэпизода «Друзья: воссоединение» в мае 2021 года.
С 1994 по 2004 год Тайлер снялся в 148 эпизодах сериала «Друзья», в котором он сыграл Гантера — менеджера кофейни Central Perk. По сюжету его герой был влюблен в персонажа Дженнифер Энистон — Рейчел, которая работала там официанткой в первые сезоны шоу.
Его коллеги и друзья сразу отреагировали на такую новость.
— «Друзья» не были бы такими без тебя. Спасибо за смех, который ты принес в шоу и во всю нашу жизнь. Нам так сильно будет тебя не хватать, — написала в своем Instagram Дженнифер Энистон.
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— Размер благодарности, какой ты приносил в помещение и демонстрировал каждый день на съемочной площадке, это размер благодарности, которое я чувствую за то, что я тебя знала. Покойся с миром Джеймс, — написала Кортни Кокс (Моника) в своей соцсети.
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— Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа… Встретив его однажды, вы бы получили друга на всю жизнь, — говорится в заявлении семьи актера, которую опубликовали американские издания.
Фото — Getty Images
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