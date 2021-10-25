«Когда закрываю глаза, возвращаюсь в уже пустой дом»: певица KOLA представляет песню-посвящение

Автор и исполнительница собственных песен, начинающий саундпродюсер и украинская певица KOLA презентует песню в честь своей бабушки, которая так и не успела увидеть свою внучку на большой сцене.

“Ба — эта песня для тебя. Как бы я хотела снова увидеть тебя в нашем саду, присесть у окна и услышать те самые заветные слова: “Внученька, что ты хочешь на завтрак?”

В новой песни певица оголила тот самый нерв, который старательно пытается найти успокоения. Настя (KOLA) признается, временами очень скучает, а иногда и сильно плачет за бабушкой, потому и песня имеет особенное для нее значение. Родилась “Ба” в соавторстве с талантливым Вовой SKOFKA.

— Моя Ба всегда мечтала увидеть меня по телевизору, но так и не успела.. Хотя я знаю, что даже с неба она все видит и очень гордится мною! Эта песня разливается в моей душе и я очень хочу, чтобы люди, которые услышат ее, осознали главное: уделяйте больше времени своим близким людям, пока они еще живы. Ведь так важно говорить с кем-то, советоваться, ужинать, обниматься и выражать свою сильную любовь, — рассказала KOLA.

Вместе с песней певица презентует видеоработу, в которой мысленно переносится уже в пустой дом, который пронизанный теплыми воспоминаниями про бабушку. Режиссером клипа выступил Антон Ковальский.

“Когда закрываю глаза могу вернуться в тот дом, где проходило все мое детство, почувствовать этот запах, прикосновение бабушкиных рук и ее голос. Я все это помню, будто то было вчера. Именно в этом видео, мы с командой старались отобразить ту атмосферу дома, по которому я хожу много лет подряд, вспоминая, как все было когда-то…”

Лирический саунд и ностальгирующий текст возвращают слушателя в беззаботное детство, когда каждый приезжал к бабушке на лето. Прохладный сад, теплое молоко, вечерние задушевные беседы на речке, запах костра и вкусные бабушкины вареники. У каждого свои воспоминания, но они точно связанные с любовью и заботой бабушки!

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