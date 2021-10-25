Канье Уэст открывает свою школу

Селебрити стремится уделить особое внимание образованию баскетболистов

Американский рэпер Канье Уэст, недавно официально сменил имя на Йе, открывает собственную школу. Об этом пишут западные СМИ.

Подготовительная школа будет располагаться в Южной Калифорнии. Называться она будет Donda Academy, в честь покойной матери артиста Донды, которая была педагогом по образованию. А учиться там будет всего 60 студентов, в том числе перспективные баскетболисты. На сайте школы указано, что они планируют выпустить «следующего поколения лидеров, мыслителей и новаторов». Обучение будет вполне бесплатным.

Особое внимание в школе будет уделяться баскетбола. Канье Уэст планирует собрать баскетболистов, которым не хватает знаний в других областях. В школе они смогут сочетать интенсивные тренировки и обучения. Рэпер уже лично пригласил на обучение молодых перспективных игроков Америки, среди которых Джаха Ховард и Джалили Хукс

Фото: Getty Images

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