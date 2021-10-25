«Красные рюкзаки»: Смотри интересный проект об уникальной флоре и фауне Украины

«Красные рюкзаки» — это пять программ для детей младшего и среднего школьного возраста, рассказывающие о диких животных, птицах и рыбах, занесенных в Красную книгу Украины, которые находятся на грани исчезновения. Съемки состоялись летом, в уникальном городке Вилково, Дунайской дельте и на Тузловские лимананх.

Первая серия детских образовательно-развлекательных программ будет посвящена Лесном коту — редкой животному дельты Дуная. Это животное занесено в Красную книгу Украины (собственно, поэтому программа и называется «Красные рюкзаки»), его еще называют Камышовый кот. Отдельная секция программ будет посвящена туризму, технике безопасности и выживанию в полевых условиях. Дальнейшие выпуски будут рассказывать о таких животных: кудрявый пеликан, медоносная пчела, белуга обычная, птица сизоворонка.

Режиссером и сценаристкой «Красных рюкзаков» выступила Анастасия Матешко — режиссер, сценаристка, писательница, член Национального союза кинематографистов Украины, лауреат Государственной премии им. Леси Украинки. Продюсером проекту является Светлана Рудюк, директор Dobranichfilm, сценаристка, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины и Украинской киноакадемии.

«Легкая форма подачи материала и доступность маршрутов побуждает зрителя повторить опыт ведущих проекта и открыть для себя новую Украину — страну интересных путешествий, яркого биоразнообразия и редких животных. Поэтому, приглашаем всех к просмотру «Красных рюкзаков»», — говорит Светлана Рудюк.

Ведущими программ стали 12-летний Андрей Матешко и его пес Рей. Последнему, кстати, завели страницу в инстаграми, где активно рассказывают о съемках @rey_redbackpacks.

Мальчик действительно интересуется природой и экологической тематикой, мечтает исследовать окружающий мир с позиции экоактивистов. Несмотря на свой юный возраст, он уже имеет опыт в кинопроизводстве. Снялся в фильмах «Отель Эдельвейс», «Востоковед», «Фокстер и Макс» и сериале «Гордиев узел», а также озвучил героя в мультфильме «Victor Robot».

Экспертную поддержку оказывает Всемирный фонд природы Украины. Научной консультанткой выступила Инна Гоч, руководитель водного направления в WWF Украины. В рамках этого направления внедряются решения по восстановлению украинского водного сектора, ревитализация рек, увеличение процента свободно текучих рек, демонтаж устаревших препятствий, восстановление болот, изучение защиты осетровых и др.