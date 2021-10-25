Билли Айлиш выпустит собственный парфюм

Селебрити открывает новые для себя грани

Американская певица Билли Айлиш объявила, что собирается выпустить свой собственный парфюм. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Аромат от певицы выйдет в оригинальном флаконе, который символизирует любимые места певицы на теле человека: грудь, шею и ключицу. Задумка Билли Айлиш была в том, чтобы парфюм полностью отражал ее саму. Аромат парфюма будет зимним, с нотами амбры, какао, ванили и теплых специй.

«Он для меня уютный и чувственный. Мне хочется свернуться калачиком на Рождество. Я всегда хотела, чтобы люди чувствовали ностальгию. Это один из лучших подарков, которые мы имеем в жизни. Я бы хотела не быть такой ностальгической и сентиментальной, но я просто одержима идеей моего детства и воспоминаний », — рассказала Билли Айлиш ELLE.com.

Аромат от Билли Айлиш можно будет приобрести уже в ноябре 2021 года.

Фото: Getty Images

Читай также:

Билли Айлиш — Happier Than Ever: смотрим новый клип!

Певица Билли Айлиш побила новый рекорд