Барби и Кэн: кто сыграет роли известных кукол фирмы Mattel?

Канадский киноактер Райан Гослинг исполнит роль Кэна в фильме о кукле Барби

Как пишут американские издания, Гослинг ведет заключительные переговоры со студией Warner Bros о съемках. Сначала он не собирался соглашаться на роль из-за загруженного графика, однако студия продолжала настаивать, что эту роль должен сыграть именно Райан. Кстати, неудивительно, ведь актер привлекательный, подтянутый и высокий мужчина. Образ и роль точно пойдут ему.

А как думаешь, кто исполнит роль Барби? Откроем секрет — красавица Марго Робби. Вместе они будут замечательной и гармоничной парой.

Съемки фильма планируют начать уже 2022 года, а премьера запланирована на 2023 год. Режиссером кинокартины о культовых куклах Mattel стала Грета Гервиг. Детали сюжета пока не раскрываются, но, учитывая режиссерский стиль Гервиг, это может быть очень свежий взгляд на историю Барби. Ее фильм «Леди Берд» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший режиссер», а «Маленькие женщины» получили приз киноакадемии за «Лучшие костюмы» и пять номинаций на «Оскар».

Фото — Getty Images

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