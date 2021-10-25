Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту

Селебрити лишилась очередной ассоциации с бывшим

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли удалила татуировку на руке, которое было посвящено ее бывшему мужу Брэду Питту. Такое изменение во внешности звезды заметили на красной дорожке фильма «Вечные», куда Енжы пришла вместе с пятью своими детьми.

Сейчас речь идет о тату, которое долгие годы украшали левую руку Анджелины Джоли. Оно состоит из широт и долгот тех географических точек, где родились ее шесть детей, а также Брэда Питта. Поэтому полностью тату сводить звезда не захотела, оно прошло небольшую коррекцию — исчез последний его строку. Он обозначал место рождения Брэда Питта в Оклахоме.

Все остальные строки весомого для Анджелины Джоли татуировки остались на месте. Первый обозначает место в Камбодже, где родился ее старший сын Мэддокс, второй — место в Эфиопии, где родилась дочь Захара, третье — Намибия, где Анджелина родила дочь Шайло, четвертое — Вьетнам, где родился ее сын Пакс Тьен, пятое и шестое — место во Франции, где родились близнецы Нокс и Вивьен.

Фото: Getty Images

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