«Готов покорить весь мир»: Макс Барских дал интервью британскому BBC

Перед своим выступлением в Лондоне артист пообщался с BBC Radio Bristol

Интервью началось с того, что Макс Барских отреагировал на сравнения его с Гэри Барлоу, солистом и автором всех хитов одной из главных поп-групп 90-х, Take That. По словам Барских, он не знает, почему западные медиа их сравнивают, так как у Макса и у Гэри абсолютно разная музыка и стиль.

Разговор плавно перетек к истокам карьеры артиста. Макс Барских поделился с журналисткой BBC, как он делал первые шаги в творчестве: в колледже изучал не музыку, а дизайн и искусство в целом. Тем не менее, музыка и сцена уже тогда вызывали в нем наиболее сильную страсть: Макс любил выступать на студенческих концертах и мероприятиях. Позже начал сочинять музыку самостоятельно, дома на компьютере.

— Я научился рисовать звуками — так стали получаться мои первые песни, — вспоминает Барских.

Говоря с BBC о последней большой премьере — англоязычном сингле Just Fly, артист признался, что написание этой песни было для него челленджем.

— Поначалу было тяжело, но задача меня сильно вдохновила: ведь таким образом еще больше людей сможет проникнуть в ход моих мыслей, в мои чувства, получить мое глобальное послание этому миру, — поделился Макс.

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