Wellboy — Вишні: смотреть онлайн премьеру клипа

Молодой артист продолжает покорять шоубиз

«Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси» … Мы знаем, что ты, как и все мы, полюбили эти строки и трек «Гуси» крутого украинского исполнителя Wellboy. Поэтому певец пошел дальше и дропнув новый трек и клип к нему под названием «Вишні».

Смотреть премьеру клипа Wellboy — «Вишні» онлайн:

Фактически, в своем новом сингле Wellboy поет об отношениях, но теперь сравнивает их с вишнями. ««Я підкинув вишню в небо, не попав до рота» – це про те, шо люди часто фантазуюють про своє майбутнє, але без прикладених зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку», — говорится в описании клипа на YouTube.

Напомним, что в действительности певца Wellboy зовут Аннтон Вельбой. Клип на его хит «Гуси» за четыре месяца собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube, песня держится в чартах Apple Music, Spotify и других платформ.

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