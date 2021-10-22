Uncharted Незвиданне: смотреть официальный трейлер

Том Холланд отправился на поиски сокровищ в трейлере фильма «Uncharted: Незвиданне»
Киностудия Sony представила трейлер фантастического экшна «Uncharted: Незвиданне».
«Uncharted: Незвиданне»: смотреть трейлер фильма
В фильме смелый искатель приключений Натан Дрейк вместе с молодым авантюристом, который ищет брата, отправляется на поиски самого большого сокровища в истории человечества. Найти золото им удастся только с помощью загадочной древней карты. Но на сокровища охотятся не только наши герои … «Есть места, необозначенные на одной карте, не исчезли, а потерянные», — говорится в трейлере.
Главные роли сыграли Том Холланд, Марк Волберґ и Антонио Бандерас. Режиссером выступил Колин Треворроу.
Премьера фильма «Uncharted: Незвиданне» запланирована на 10 февраля 2022 года.
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