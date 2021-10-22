Охотники за привидениями: С того света: смотреть официальный трейлер

В&H Film Distribution Company представили второй трейлер культового фильма «Охотники за привидениями: С того света».

«Охотники за привидениями: С того света»: смотреть трейлер онлайн

Фильм станет продолжением культовых «Охотников за привидениями» 1984 и 1989 годов. Так как предварительное продолжение 2019 года провалилось, создатели решили снять новую часть франшизы, которая продолжит два оригинальных фильмы.

В трейлере показано обычную американскую семью, которая унаследовав старый заброшенный дом, переезжает в маленький городок. Их появление совпадает с необычайной активностью паранормальных сил, которые переворачивают привычную жизнь с ног на голову. Дети находят культовую машину охотников за привидениями и решают побороть паранормальное.

Сценаристом и режиссером картины стал Джейсон Райтман, сын режиссера первого фильма Айван Райтман. В фильме можно будет увидеть звезд оригинальных фильмов и новых героев, среди якиих Маккенна Грейc, Пол Радд, Билл Мюррей, Кэрри Кун, Сигурни Уивер, Финн Вулфард, Энни Поттс, Дэн Эйкройд.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: С того света» запланирована на 11 ноября 2021 года.

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