Michelle Andrade — Без сна: смотреть онлайн премьеру клипа

Украина-боливийские певица Michelle Andrade представила новую видеоработу на свой трек «Без сна».

Смотреть премьеру клипа Michelle Andrade — «Без сна» онлайн:

«Без сна» — именно так можно охарактеризовать последние полгода из жизни Michelle Andrade. Ведь сейчас девушка активно путешествует в роли ведущей нового сезона «Орел & Решка. Земляне »и успевает уделять достаточно времени своей творчества. Но новый клип артистки не об этом, в нем заложены более глубокие смыслы.

«Да, мы — разные люди, с разными мнениями и взглядами. Но какими бы разными мы ни были, нас объединяет ночь — время вдохновения, свободы, ярких красок, любви к жизни и к самим себе. Мое поколение — это люди, которые живут часто в сумасшедшем ритме, но кайф от всего, что делают. Именно поэтому мы снимали клип ночью, и в нем нет актеров — здесь собрались ребята на одной волне со мной», — прокомментировала певица.

Режиссером клипа «Без сна» стал Алексей Бондарь. В видео Michelle Andrade мчится на скорости в авто, из-под колес которого летят искры, едет задом-наперед на квадроцикле, «парит» над автомагистралью, а также релаксирует в движении — встречает рассвет в открытой фуре летит по городу.

«В видео Нет хореографии, надуманных образов и навязанных историй. Мне хотелось показать Мишель такой, какой она сама себя чувствует. Ей нравятся тачки, мотоциклы, живой свет и динамика. Она может быть пацанкой, которая тянется от Стрит, и в то же время надеть секси-наряд и проехаться в нем на квадроцикле, покорив всех вокруг. В этом контрасте она органическая», — рассказал режиссер клипа.

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