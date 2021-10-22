Jerry Heil — #ЗДН: смотреть онлайн премьеру клипа

Артистка отметила свой праздник очередным релизом

Украинская певица Jerry Heil поздравила себя с днем ​​рождения стебным клипом под названием #ЗДН.

Смотреть премьеру клипа Jerry Heil — #ЗДН онлайн:

21 октября девушке исполнилось 26 лет. Поэтому Jerry Heil захотела показать, как относится к процессу «старения», и высмеять все те клише, которыми упрекают девушкам, которым едва за двадцать.

«69 лет — не приговор, если ты молода душой. И никогда не поздно отправиться на поиски любви, ведь, как показывает Jerry Heil в роли Jerry Hefner, которая живет в Межигорье, имеет все блага, лучших представителей мужского пола рядом и даже может захотеть снять шоу холостячкой с Григорием Решетником прямо у себя дома, главной ценностью все равно оказывается любовь (СПОЙЛЕР! которая недаром рифмуется с именем Павел Зибров ????)», — поделилась певица.

В клипе Jerry Heil появилась с седыми волосами и с короной на голове в окружении отборных ребят и в крутом доме в Межигорье. Так звезда показывает, что никогда не поздно искать свою любовь, ведь возраст — это только цифра.

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