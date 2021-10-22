Фильм Стоп-Земля победил в пяти номинациях премии Кіноколо

Среди прочих кинолента Катерины Горностай получила главную награду — за лучший полнометражный игровой фильм

В четверг, 21 октября, в Киеве объявили победителей Национальной премии кинокритиков «Кіноколо». Триумфатором стал фильм «Стоп-Земля» режиссера Катерины Горностай. Фильм о 16-летней Маше и ее друзьях, которые переживают волнительные моменты взросления и первой любви, победил во всех пяти номинациях, на которые был выдвинут. Среди них и главная — лучший полнометражный игровой фильм.

Катерина Горностай стала лучшим режиссером, автором лучшего сценария и получила победу в номинации «Открытие года» — за лучший полнометражный дебют. Над созданием «Стоп-Земли» режиссер работала более трех лет.

— Зараз ми відпускаємо цю дитину в життя і вона піде у власне плавання — зустрічатися з глядачем. Що вона вже робить, власне, десь у світі. Хочеться працювати далі, є дуже багато нерозказаних історій, які хочеться розказувати. Сподіваюся, за допомогою нагород це буде можливо, — отметила Катерина.

А лучшей актрисей стала Мария Федорченко, которая сыграла главную роль в фильме «Стоп-Земля». Это — дебютная актерская работа девушки. Перед съемками Мария вместе с остальными актерами фильма занималась в уникальной актерской лаборатории, которую создала Катерина Горностай и команда фильма — там подростки учились импровизировать и становились целостным актерским коллективом.

К слову, это не первая престижная награда фильма – он уже получал «Хрустального медведя» от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале, главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при, «Золотого Дюка» и победу в номинации «Лучшая актерская работа» на ОМКФ-2021. Все желающие смогут увидеть фильм с 3 февраля – он выйдет в кинопрокат. Информационный партнер картины – Новый канал.

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