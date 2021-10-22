Dantes — Грустные танцы: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинский певец Владимир Дантес, который выступает под псевдонимом Dantes, представил новую видеоработу на свой трек «Грустные танцы».

Смотреть премьеру клипа Dantes — «Грустные танцы» онлайн:

В клипе Вова появился в сексуальном образе с гитарой, чем напомнил фанатам солиста группы Måneskin Дамиано Давида. События в видео происходят в столовой в корейском стиле. Сам Dantes признался, что без влияния хитового сериала «Игра в кальмара» здесь не обошлось. В комментарии изданию Viva! Вова рассказал, что «Игра в кальмара» выстрелила именно тогда, когда он с режиссером Леонидом Колосовским начали снимать видео, а потому решили подхватить соответствующую волну.

«Песня — это произведение искусства. Каждый может расценивать эту работу так, как хочет. Мне хотелось чего-то необычного и вызывающе. Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и грубить в свои 33», — прокомментировал свою работу певец.

Читай также:

Jerry Heil сняла ироничный клип о «старинння» под названием #ЗДН

Исполнитель трека «Гуси» Wellboy представил клип на новую песню «Вишні»