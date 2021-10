Алек Болдуин дал первые комментарии после трагедии

68-летний актёр вышел на связь спустя полдня после трагедии, случившейся на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» 22 октября в пригороде Санте-Фе, Нью-Мексико.

В своем официальном аккаунте в Twitter Алек Болдуин выразил соболезнования семье Галины Хатчинс, погибшей от выстрела из реквизитного оружия во время съёмок: «Мое сердце болит за ее мужа, сына и всех тех, кто знал и любил Галину».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021