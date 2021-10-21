Зак Эфрон разорвал Instagram своим голым торсом (ФОТО)

Селебрити показал, в какой физической форме находится сейчас

В комнате стало жарко? А телефон начал нагреваться? Это американский актер Зак Эфрон опубликовал свое новое горячее фото. В своем Instagram селебрити дропнул кадр, на котором позирует топлес.

34-летний актер поразил многочисленных подписчиков своим голым торсом с кубиками пресса, которые с легкостью можно пересчитать. Какую же работу надо было пройти, чтобы дойти до такого результата!

«Желаю всем, кого я люблю, себе. Мне так повезло, что я могу быть в этом путешествии с вами всеми », — подписал фото Зак Эфрон.

Просто посмотрите на этого красавца, который вышел из пены морской. Нельзя отвести глаз!

Фото: Getty Images

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