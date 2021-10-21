Лучшие сериалы BBC: топ-8

Сериалы BBC — одни из лучших сериалов в мире. Они отличаются лаконичностью, выдержкой и сюжетом, который держит в напряжении до последнего момента. Поэтому неудивительно, что, например, «Шерлок» или «Доктор Кто» считают лучшими сериалами BBC. Новый канал подготовил для тебя подборку ТОП-8 лучших сериалов ВВС. Окунись в мир английских приключений и юмора вместе с ВВС.

«Доктор Кто»

Годы выпуска: 1963-1989, 1996, 2005 в настоящее время

Жанр: фантастика

Актеры: Мэтт Смит, Джоди Уиттакер, Дэвид Теннант, Капальди, Билли Пайпер

В 1963 году сериал «Доктор Кто» стартовал на ВВС как детская передача. Она рассказывала о дедушке, который живет в телефонной будке, которая на самом деле является космическим кораблем и машиной времени одновременно. Дедушка оказался инопланетянином из расы Обладателей Времени, который называет себя Доктором. Иногда Доктор перерождается в другом теле, сохраняя свою эксцентричность и знания. Со своими спутниками он не только путешествует, но и решает проблемы и борется со злом.

«Шерлок»

Годы выпуска: 2010-2017

Жанр: детектив

Актеры: Бенедикт Кембербетч, Мартин Фриман, Аббингтон, Уна Стаббс, Марк Гэтисс

Сериал основан на серии рассказов писателя Артура Конан Дойля о знаменитом детективе-консультанте Шерлоке Холмсе и его помощнике докторе Ватсоне. В современной интерпретации Джон Ватсон — военный врач, который недавно вернулся в Лондон. Его соседом становится детектив Шерлок Холмс, известный своим неординарным умом и жаждой разоблачений. Вместе они помогают полиции расследовать преступления.

«Острые козырьки»

Годы выпуска: 2013-сейчас

Жанр: криминальная драма

Актеры: Киллиан Мерфи, Сэм Нил, Хелен МакКрори

В основе сериала лежат реальные события первой половины ХХ века. Это история семьи, которая создала свою банду, чтобы защищать членов семьи. События начинают разворачиваться, когда в Бирмингем с войны возвращаются три члена банды Острые фуражки — Артур Шелби, Джон Шелби и Томас Шелби. Заварушка начинается, когда в городе появляется новый начальник полиции. Инспектор Честер Кэмпбелл, который имеет особое задание от Уинстона Черчилля — расследовать хищения пулеметов с казенного военного завода, со всей решимостью начинает зачистку города от преступности — в первую очередь от банды «Острые фуражки».

«Ночной администратор»

Годы выпуска: 2016

Жанр: драма

Актеры: Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман, Том Холландер, Элизабет Дебики

Сериал основан на одноименном романе Джона ле Карре. События происходят в канун египетской революции 2011 года. Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает ночным портье в каирском отеле «Нефертити». Однажды ему в руки попадает конверт с секретной информацией. Он собирается передать конверт спецслужбам, но не успевает. В заворушке погибает невинный человек. Поэтому Джонатана Пайна вербует британская разведчица Берр. Пайна отправляют в синдикат по торговле оружием работать под прикрытием филантропа Ричарда Роберта.

«Убивая Еву»

Годы выпуска: 2018 сейчас

Жанр: драма

Актеры: Джоди Комер, Сандра О

Сериал снят по мотивам цикла романов «Кодовое имя: Вилланель» Люка Дженнингса. Он рассказывает о противостоянии сотрудницы MI5 Евы Поластри и наемной убийцы с русскими корнями Вилланель. Между спецагентом и киллером начинается долгая игра в кошки-мышки. Каждая хочет выйти из игры победителем и избавиться от врага.

«Мисс Марпл»

Годы выпуска: 1984 — 1992

Жанр: детектив

Актеры: Джоан Гиксон, Дэвид Горовиц

На все сто процентов классический английский детектив, снятый по мотивам серии романов Агаты Кристи. Британская семья Бентри просыпается от плохих новостей: к ним в спальню врывается горничная и заявляет, что в библиотеке лежит мертвая девушка. Полиция выясняет, что это тело танцовщицы, которая работала в отеле недалеко от их дома. Как же так получилось, что она лежит в библиотеке чужого дома, да еще и убитая? Чтобы это выяснить, испуганная миссис Бентри обращается к своей подруге — детективу-любителю Джейн Марпл.

Так начинается первое из двенадцати дел, которые разгадывает эта волшебная мисс. В каждом кадре сериала чувствуется английский стиль. Герои могут по десять минут спокойно обсуждать убийство за чашкой чая с молоком у камина. После увиденного, и вам захочется сделать то же самое.

«Час»

Годы выпуска: 2011 — 2012

Жанр: драма

Актеры: Ромола Гарай, Доминик Уэст

Что происходит по другую сторону прямого эфира новости? Не поверите, шпионские страсти! В частности, так было в пятидесятые годы (холодная война). Продюсер программы новостей «Би-би-си» Фредди Лайон разрывается между работой и непростыми отношениями с девушкой-коллегой. С одной стороны, на него давит государство, против того, чтобы журналисты в прямом эфире сообщали зрителям правдивые сведения о военных действиях. С другой стороны, он тайно влюблен в продюсера передачи Бел Роули, а она полностью отдается карьере.

«Гордость и предубеждение»

Годы выпуска: 1995

Жанр: Драма

Актеры: Колин Ферт, Дженнифер Эль

Сериал снят по мотивам романа Джейн Остин. Книги английской писательницы экранизировали ни один раз. А именно этот сериал — седьмая экранизация главного романа Остин «Гордость и предубеждение», и, видимо, действительно лучшая. Актер Колин Ферт стал знаменитым после роли здесь. И именно эта экранизация «Гордости и предубеждения» вдохновила Хелен Филдинг написать книгу о такой любимой Бриджит Джонс.

Сериал рассказывает о том, как умная, но бедная Элизабет Беннет (Дженнифер Эль) завоевала сердце гордого и очень состоятельного мистера Дарси (Колин Ферт) — это фактически история Золушки, только без феи-крестной и перенесена она в начало XIX века. В те годы в Британии еще поженились по расчету, а на чувства никто не обращал внимания. Однако этого не скажешь о героях романа.

Фото: IStock

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