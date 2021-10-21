Елизавета II отказалась от очередного звания. В чем причина?

Монархини не понравился сюрприз от медиа

Юмористический журнал для пожилых людей The Oldie решил присудить королеве Елизавете II звание «Старушка года». Но правительница отказалась от такого титула, объяснив это тем, что «человеку столько лет, на сколько она себя чувствует». Об этом пишет BBC.

Предложение назвать 95-летнюю Елизавету II «старенький года» сделал писатель и телеведущий Джайлс Брендрет, который координирует присуждение награды. Он написал частном секретарю монарха письмо с вопросом, не согласится ли она принять такой титул. Звание «Старушка года» журнал The Oldie присуждает уже 29 лет.

Частный секретарь Елизаветы II прислал вежливый отказ изданию, которое оно затем опубликовало в своем выпуске: «Ее Величество верит, что человеку столько лет, на сколько она себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания, и надеется, что вы найдете более достойного получателя ».

Фото: Getty Images

Читай также:

С эмблемой короны: Елизавета II наградила бренд секс-игрушек

Спокойно, не в США: Елизавета II решилась на переезд