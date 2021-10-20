Ксения Мишина снялась в настоящем хорроре: «Она может стать топ-актрисой Голливуда» (эксклюзивные фото)

Украинская звезда Ксения Мишина снялась в фильме ужасов режиссера Василия Москаленко

Проект называется THE CHERNOBYL FALLOUT, это первый украинский социальный хоррор. Фильм полностью на английском языке, сценарий адаптирован голливудским сценаристом Майком Макки.

По сюжету, в Чернобыльской зоне отчуждения при таинственных обстоятельствах исчезает ученый из Великобритании (исполнитель роли — Роб Фельдман). Его сестра Оливия (Хлоя Луиза Буенс) прилетает в Украину и отправляется на поиски в город-призрак Припять. Она знакомится с Анастасией, экстравагантной девушкой, которая работает администратором в местной гостинице, и просит ее помочь с поисками брата. Именно Анастасию и играет Ксения Мишина.

— Одной из моих киномечт — или скорее киноцелей — были съемки в хорроре, — рассказывает Ксения Мишина. — И вуаля, недавно я примерила на себя роль в фильме ужасов и получила кайф от процесса. Несмотря на то, что роль была небольшой, у меня остался синяк на теле. А еще ждал долгий процесс разгримирования после сложного мейка. Крови было море! Когда я была маленькой, мне было интересно, страшно актерам по ту сторону экрана? Теперь точно знаю, что нет! Скорее забавно и весело. За это отдельное спасибо команде и съемочной группе, — поделилась Мишина.

Режиссер проекта Василий Москаленко и Ксения Мишина на съемочной площадок много репетировали, некоторые сцены снимали по несколько раз, но находили время и пообщаться, и подурачиться.

— Его (Василия — прим.ред.) история и взгляды вызывают уважение и восторг, — рассказала Ксения Мишина. — Очень приятно работать с людьми, мотивированы собственными целями.

— Ксения — очень талантливая и трудолюбивая, — поделился впечатлениями от работы режиссер проекта Василий Москаленко. — Она прекрасно справилась с ролью на английском языке. Думаю, что у Ксюши большие перспективе в мировом кино. За пять лет с ее настойчивостью и самоотдачей она может стать топ-актрисой Голливуда.

Главную роль в фильме The Chrnobyl Fallout сыграла актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буенс (последние релизы «Круэлла» — Walt Disney, «Кингсман» — 20th Century Fox). Также, среди касту фильма Роб Фельдман («Убивая Еву» — BBC America), Олег Драч («Смерть Сталина», «Цена правды»), Кира Подольска («Крепостная»).

Производитель фильма The Chernobyl Fallout — бутиковая кинокомпания Hollywood Ukraine.

Фото — эксклюзив

Читай также:

Dior снял рекламу с Джонни Деппом несмотря на скандалы: загадочный и волшебный (видео)

Названа причина разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17 лет назад