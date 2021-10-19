Названа причина разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17 лет назад

Селебрити расстались через серьезные проблемы актера

После того, как певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек снова сошлись, поклонники не перестают интересоваться причиной их разрыва 17 лет назад. Каждые несколько недель американские медиа взрываются новыми теориями. Делимся с вами последней версии разрыва звездной пары, о которой сообщает Daily Mail.

В 2003 году Джей Ло и Бен Аффлек отменили свадьбу за день до церемонии. Тогда все искали ответа. Тогда все говорили, что отношения закончились через чрезмерное внимание СМИ. Но недавно бывший менеджер певицы Роб Шутер заявил, что пара разошлась из-за алкогольной зависимости актера.

Шутер рассказал, что инициатором разрыва был именно Бен Аффлек. Тогда он пошел через своих «демонов», но потом все-таки вылечился от зависимости.

Фото: Getty Images

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