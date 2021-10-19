Ким Кардашьян выплатила Канье Веста 23 млн долларов. Откупилась?

Звезда захотела вернуть то, что и так ей принадлежало

Американская знаменитость Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст, которого теперь зовут Йе, сейчас проходят через процесс развода. И хотя в медиа все выглядит довольно цивилизованно, однако, за некоторые вещи бывшим приходится бороться. Так, например, Ким пришлось выплатить бывшему 23 миллиона долларов. Об этом пишет издание People.

Такую сумму денег телезвезда вынуждена была отдать за их общий дом в Хидден-Хиллз вместе со всей утварью — бытовой техникой, коллекционными предметами, различными картинами и произведениями искусства.

Фактически Ким Кардашьян заплатила первоочередное стоимость дома и добавила сверху еще 3 миллиона за отдельные элементы интерьера. Как указано в документах, стоимость дома была оценена независимым экспертом еще в июне 2020 года. И стоить он мог бы теперь до 60 миллионов долларов. Поэтому еще по-семейному договорились.

Фото: Getty Images

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