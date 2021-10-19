Канье Уэст официально сменил имя

Теперь и в официальный документах рэпер имеет другое имя

Немного грустные новости подъехали … 18 сентября 2021 весь мир попрощался с Канье Уэстом. Но не разводите зря панику, так как американский рэпер просто официально сменил имя.

Теперь почти бывшего мужа Ким Кардашьян можно и нужно величать Йе (Ye). Вот такое простое имя, состоящее всего из двух букв, теперь носит легенда. Теперь все новые песни артиста выходить под новым именем, так забивайте в поиск правильное имя.

Напомним, что процесс изменения своего имени Канье Уэст начал еще два месяца назад. Тогда рэпер подал соответствующее прошение в калифорнийский суд. Причиной для изменения своего имени селебрити указал «личные причины».

Фото: Getty Images

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